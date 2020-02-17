駿洋邨近5000個單位　全撥作政府檢疫

港府強行將即將入伙的公屋用作檢疫中心，引起附近居民及準戶主強烈反對。已納入作檢疫中心的火炭駿洋邨共5座，合共提供4846個公屋單位，政府一直拒絕透露檢疫單位數量，但房委會最新文件指，為慎重起見及檢疫中心管理所需，不可把駿洋邨同時用作檢疫中心及公共屋邨，上周初已將整個駿洋邨交給政府作檢疫用途及管理。

房委會指由於事態急速發展，考慮到成立檢疫中心的迫切性、市民一般對在其居所附近增設這些檢疫中心的強烈意見及保密需要等，政府無法在決定及公布前事先將建議提交房委會及其小組委員會作討論。

房委會指明白措施會對接受預配的申請者做成不便，正積極考慮對特別安排；例如有特別需要想搬去其他屋邨而不欲等待駿洋邨入伙的申請者，會在可行的情況及其他公共屋邨有適合空置單位可騰空下，盡量配合。疫情過後會盡快清空及進行徹底消毒，而房屋署亦會盡快完成相關維修工作，以便將駿洋邨盡快恢復為公共屋邨，讓相關居民入伙。

至於於粉嶺暉明邨早前亦計劃用作檢疫中心，但由於遭到蓄意嚴重破壞，房委會指初步預計最少需要約6至8個月才可完成全部復修工程及再作法例上要求的驗收。政府指會向已接受預配駿洋邨及暉明邨住宅單位的約4700名合資格公屋申請者，每戶發放一次過六千元特惠津貼，待防疫抗疫基金成立後盡快發放。