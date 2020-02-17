批港台抹黑警方抗疫工作　員佐級協會嚴厲譴責

繼警務處處長鄧炳強去信港台，指節目《頭條新聞》顛倒是非後，警察隊員佐級協會主席林志偉今日(17日)亦向同袍發表題為「親君子、遠小人」的信件，指抗疫防控工作進入關鍵時刻，作為公營廣播機構理應當仁不讓站出來團結各界，但港台仍然事事以政治掛帥，終日埋首製造仇恨，分裂社會，以亂港添煩為己任，予以嚴厲譴責。

林在信中指，港台在其製作節目的「驚方訊息」環節中抹黑警方的抗疫工作，又隱含子虛烏有的警隊囤積及濫用防疫裝備的信息，完全漠視事實根據及警隊在抗疫工作中扮演的積極角色。

林指，在目前緊張形勢下，該節目仍以一貫的低級趣味，亦即官方自稱的嬉笑怒罵方式，以毫無事實根據的指控詆毀及侮辱一班堅守崗位、心繫社稷、站在前線積極協助抗疫的警務人員，簡直是荒天下之大謬。

林又批評，議員郭家麒維持一貫惟恐天下不亂的作風，在網絡平台上以片面數據及失實指控誣捏警隊囤積及濫用防疫裝備，又公然詆毀警察為「黑警」及「貪生怕死」，煽動仇恨，居心叵測，實在愧對其專業資格。

林認為，郭及港台罔顧公眾利益，所作所為旨在製造社會分化及散播仇恨，嘩眾取寵以圖達到不可告人的目的。他們不斷在全民抗疫的緊張氣氛中推波助瀾，好比趁火打劫的惡賊，將自身利益凌駕於社會大眾之上。協會對上述失實指控感到十分憤慨，並對散播及造謠者予以嚴厲譴責。