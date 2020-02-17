政Whats噏：陳健波寸泛民雙重標準　藉詞拖2000億民生項目

政府早前宣布推出防疫基金，當中涉及不少於250億港元嘅撥款，爭取喺今個星期召開立法會財委會通過撥款。有泛民議員話如果淨係傾呢250億港元嘅議程就支持開財委會嘅，財委會主席陳健波就寸泛民議員話其他民生撥款係咪就唔使理，希望可以快啲開財委會喎！

陳今日(17日)喺Facebook發布咗條片，佢話本身財委會2月頭準備開會傾公務員加薪嘅撥款同幾十項民生項目，但有議員去信畀佢，話受疫情影響，立法會圖書館同餐廳都無開，佢哋查唔到資料，出去食飯嘅話又危險喎，所以要求暫停開財委會。

不過又有泛民議員表示，如果淨係傾防疫撥款嘅話就支持開會。陳就寸佢哋係雙重標準，話其他財委會嘅議程2000億港元民生撥款喺疫情穩定後，應該即刻開財委會，仲要加開會議，通過民生撥款，開水喉救香港經濟。

陳仲叫網民畀意見支唔支持開財委會。有網民表示支持開會，指不停拖只會拖垮香港經濟，仲問依家係咩年代啊，仲要去圖書館搵資料？又有網民認為民生撥款基本上唔應該拖，依家科技發達，唔應該用疫情為由停止機構運作，應該盡快開財委會。另外，有網民仲話，泛民議員拉布應該無人工先啱。