英基畢業班學生將復課　校方稱要完成口試

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布學校將不會於3月16日前復課，但有國際學校竟擬於「非常時期」復課！有消息指，英基學校協會屬校的畢業班學生，最快可於明日(18日)復課回校，以完成語言科目的口語評核及音樂、美術等科目評核，但需獲家長同意並遵從健康和安全指引。至於正自我隔離和不在香港的學生，校方將個別跟進。

英基學校協會發言人回覆東網查詢指，英基有為一小部分的學生安排回校，讓他們完成考試的口試或實習部分，協會有為所有學校提供詳盡健康及安全指引，確保所有過程在安全及受控的情況下進行。

教育局發言人上周六(15日)曾表示，非本地課程的國際公開考試大部分比香港中學文憑試稍遲舉行，所以有些畢業班仍未完成部分課程的授課，另有一些未完成公開考試校本評核的課業，如學校能確保做好防疫措施及讓家長選擇是否讓子女回校，局方不反對這些學校彈性為即將參加國際公開試的畢業班學生，進行必須的小組學習及評估活動。

但發言人強調，以上安排只適用於畢業班，其他班級的學生在停課期間均應在家學習，例如以電子形式進行。