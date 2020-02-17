劫元朗便利店掠逾6千財物　黑漢潛逃5日後落網

元朗教育路地下一間便利店，上周三(12日)凌晨，被一名持刀賊闖入行劫，掠走現金及零食，警方經調查後，成功拘捕兩名男子歸案。元朗警區刑事總督察歐陽德稱，當日凌晨2時許，便利店只有一名店員當值，一名男子進店到貨架取了零食及飲品，並到收銀櫃位擬付款。期間，男子亮出一張A4紙，上寫「打劫，請合作，將全部錢攞出來」字樣，男子繼而在外套內袋取出一把15厘米長生果刀指嚇店員。其後，男子將總值約6,700港元的現金及零食，放進一個黃色環保購物袋後逃去，元朗警區重案組跟進案件。

探員其後翻看大量閉路電視錄影片段，發現賊人與另一名男子，曾於案發前沿教育路一直行至便利店才分開。警方經進一步調查後，上周五(14日)在元朗教育路近康樂路一間24小時營業的食肆，拘捕與賊人同行的姓陸(46歲)男子，檢獲手機等物品，查看其通訊資料，得以鎖定賊人身份。

今日(17日)早上11時許，警方在流浮山一住所內，以涉嫌行劫拘捕一名姓陳(32歲)男子，當場檢獲犯案時穿着的一條長褲。及後，疑犯帶探員到距離案發便利店約200米外的一私人屋苑大廈天台，檢獲其犯案時穿着衣物、環保袋及生果刀。陳報稱無業，有黑社會背景，與陸為朋友關係，現正被通宵扣查。陸則獲准保釋候查，2月下旬再向警方報到。警方將調查兩人是否與區內其他便利店劫案有關。