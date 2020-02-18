去年下半年港樓投資額暴瀉　十載新低

香港飽受社會動盪及中美貿易戰夾擊，現再遭新冠肺炎蹂躪，重挫樓市和投資者信心。房地產資本分析公司Real Capital Analytics（RCA）公布數據顯示，去年下半年香港樓市投資額瀉至十年新低，全年急挫四成二破一百五十二億美元（約一千一百八十五億港元）。不過，噩夢恐剛開始，今年相關投資很可能會遠低於長期平均水平。

RCA亞太區董事總經理David Green-Morgan預期，今年上半年房地產投資活動料進一步放緩，主因是去年六月起持續的示威遊行，加劇了經濟放緩趨勢，故全年投資勢將顯著低於長期平均值。他指出，回看一七至一八年，香港樓市投資活動異常強勁，每年交易額超過二百五十億美元（約一千九百五十億港元），但有關勢頭難以持續。

值得留意的是，整體亞太地區去年總投資額按年跌百分之八至一千五百八十五億美元（約一萬二千三百六十三億港元），仍是有紀錄以來第三高，意味香港市場成為被撤資的弱勢地區。

至於後市方面，Green-Morgan表示，由於房地產投資的交付時間長，疫情對今年亞太市場造成的影響，目前要判斷仍為時尚早。