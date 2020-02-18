青衣灝景灣劈價76萬易手　大圍金獅花園蝕逾百萬沽

受新冠肺炎疫情衝擊，樓市持續疲弱，大型二手住宅屋苑紛現劈價潮。青衣指標二手樓灝景灣一個兩房單位，減價約七十六萬元沽出，成交價七百六十三萬八千元，以單位實用面積五百一十九平方呎計，呎價僅一萬四千七百多元，屬該盤近一年最低。利嘉閣地產首席聯席市務董事彭錦添稱，上述單位為灝景灣2座低層B室，去年底才以八百四十萬元放售，由於所處樓層較低，市場放盤約兩個月，降價達百分之九沽出。

部分業主為求套現，不惜平手或蝕讓出貨。該行助理分區董事黃永全指出，元朗Grand YOHO第2座中層兩房戶，實用面積約五百二十平方呎，減價七十萬元後，獲買家以七百八十萬元承接，呎價一萬五千元。較三年多前一手購入價，帳面還低七十七萬元。

大圍金獅花園更有投資者寧損手逾百萬元沽貨。市場消息透露，該盤二期金滿閣高層收租盤，租客一月遷出，即減二十萬元，以五百萬元售出，以實用面積三百二十一平方呎計，呎價一萬五千五百多元。原業主一八年購入，持貨不足兩年，帳面蝕六十萬元，另需付一成額外印花稅，合共至少已虧損約一百一十萬元。

此外，近期不少放盤要劈價至低位才有承接。中原地產區域營業董事黎宗文表示，大市交投氣氛淡靜，沙田好運中心B2座低層E室，剛以四百七十萬元易手，呎價一萬三千五百多元。據悉，上址成交價較叫價平六十五萬元，罕見跌穿五球。

港島藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園劈價八十萬元才售出。該行資深分區營業經理張略欣指出，該盤G座中層三房戶，實用面積五百九十六平方呎，成交價一千萬元，呎價一萬六千七百多元，低市價約一成。