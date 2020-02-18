東方日報A1：疫世經濟崩壞　出手救亡要快

香港經濟接連受社會亂局及新冠肺炎疫情衝擊，樓市備受牽連，整體住宅物業成交量顯著下瀉，個別大型藍籌上車屋苑樓價，更於九個月跌價逾百分之八。政府過往推出遏抑樓市過熱的「辣招」，已完成歷史任務，在整體經濟陰霾下，地產業界普遍認為，政府應盡快檢討甚至撤銷辣招，以增加需求為樓市急救，以免樓市寒冬蔓延，衝擊百業生計。多個黨派代表均認為，現時經濟環境下，市民將減少炒賣物業，當局應考慮逐步「撤辣」，更需要審時度勢，另覓良方協助市民上樓。

近月私人住宅交投持續向下，據土地註冊處資料，一月份住宅買賣合約宗數只有二千七百六十二宗，按年少近四成，並創二○一八年十二月後最少。同時地產代理數據顯示，新界大型藍籌上車屋苑沙田第一城呎價，自去年五月中的項目高位呎價近一萬九千三百元，明顯下跌至近一萬七千七百元。

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，早前已就近期整體經濟民生等問題，去信特首反映意見，強調並非只針對樓市情況，而是從整個香港大環境提出建議，相信當局亦相當關注社會情況，預期短期內會有新安排公布。

有大型地產商認為當局應盡快調整樓市措施。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民直言，肺炎疫症未解決，樓市下行壓力大，更有機會傷害其他行業，政府應即時檢討樓市辣招，以釋放部分市場購買力，並應減少遏抑本地買家需求的措施。

物業交投大減，地產代理行首當其衝。利嘉閣總裁廖偉強指出，近期香港經濟環境轉差是適合時機調整辣招，政府可考慮撤銷購入第二個住宅物業需支付的新從價印花稅，料此舉可刺激投資需求，同時可放寬樓價逾千萬元以上的物業按揭成數。目前市況欠佳，已有個別業主願意減價平賣，樓價走勢有向下迹象。

隨着買家入市速度減慢，銀行按揭生意亦面臨收縮。中原按揭經紀董事總經理王美鳳估計，首季按揭登記數字將大跌四成。據該公司數據顯示，一月現樓按揭登記錄得四千七百五十八宗，創一六年四月以來新低，按月減少兩成二更連挫三個月。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明預期，今年首季香港樓價將回落半成，各銀行的「還息不還本」措施僅「治標不治本」，政府要放寬限制以穩定市場，例如將一千萬元以上樓盤按揭成數的規限，由五成放寬至六成，工商舖的按揭成數亦可由四成加至五成等。

議員鍾國斌說過去有市民買多個物業出租賺錢，樓市辣招是控制物業炒賣及防止同一姓名擁有多個物業，但現時經濟環境差，市民將減少炒賣物業，故政府應考慮逐步取消相關措施。不同行業均受惡劣經濟打擊，營業額下跌三至五成，部分更劇挫八、九成，其中不少企業營運多年且不會選擇結業，轉考慮將旗下物業套現以維持日常營運。

議員柯創盛指，香港經濟早前已受到修例風波引發的示威遊行影響，現再受新冠肺炎疫情雙重打擊，形容是雪上加霜，預料未來香港經濟將會持續變差，為期最少一年。他指，辣招的原意是令樓市更加穩定，但現時經濟狀況下，辣招對樓市的作用不大，呼籲政府應審時度勢，另覓良方協助市民上樓。

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