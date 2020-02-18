探射燈：消毒藥水亦含菌　衞署急修例補鑊

除了搓手液有菌，去年9月衞生署亦發現至少14款含低濃度氯己定的消毒藥水，含有洋葱伯克氏菌及羅爾斯頓氏菌，需要緊急回收。但這類低濃度消毒藥水毋須註冊，不受法例規管，衞生署隨即修例補鑊。

瑪麗醫院發現於過去2年，53名接受腹膜透析治療的病人曾感染洋葱伯克氏菌，追查發現1款消毒藥水受細菌污染，其後揭發多13款同類產品含菌，須作緊急回收。但根據《藥劑業及毒藥條例》，含低濃度氯己定、無標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品，並不列作藥劑製品，毋須註冊。衞生署隨即收緊對相關消毒產品的銷售規管，堵塞漏洞。

香港藥劑師工會主席張尹思指，廠商生產作簡單消毒的酒精製品和消毒藥水，一般不會用高溫或輻射殺菌，亦未必會以無菌的規格生產。除酒精濃度不足和原料受污染外，生產環境如非封閉式、容器消毒不足，或採樣過程有問題，均可能令產品受污染。她指出，政府沒有就防疫用品的規格制訂評級和指引，市面上因而出現質素參差的產品，建議衞生署可參考台灣的口罩評級，為防疫用品制訂指引供消費者參考。

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