探射燈：消毒變播毒　劣質搓手液　菌量高過廁板

新冠肺炎來勢洶洶，除了一罩傍身，酒精搓手液亦成必需品。東網從市面隨機抽樣購買7支消毒搓手液，委託專家進行微生物測試，發現全部均含有大腸桿菌及金黃葡萄球菌，有樣本含菌量高於家用廁板。部分搓手液標籤欠奉，安全成疑。醫生警告使用該類劣質搓手液，不慎觸碰眼睛及進食，可引致角膜炎及急性腸胃炎，增加感染風險。有議員認為，政府應訂立註冊制度，收緊對防疫產品的銷售規管。

東網從深水埗及旺角多家藥房、嬰兒用品店及臨時舖，購入7支消毒搓手液，價錢由38港元至50港元。由研究員檢測每個樣本的含菌量。結果發現所有樣本含有大腸桿菌及金黃葡萄球菌，其中樣本二含菌量最高，聲稱為天然出產的消毒泡沫，每毫升有高達30萬個細菌菌落（CFU），比早前香港兒童健康基金測試家用坐廁板的20萬個CFU還要高。其主要消毒成分為苯扎氯銨，並添加3種香料以及多種化學成分。

旺角一間前身為藥房的臨時舖，店內只出售防疫用品，其中一款樽身沒有任何標籤，職員聲稱搓手液於香港製造，由於出貨太趕未有貼上標籤。旁邊的搓手液包裝寫明內地製造，雖有標籤寫明成分、容量和使用方法等，卻無任何品牌名稱和製造商的資料。上述搓手液分別為含菌量第3和第2高的樣本。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，有關樣本的搓手液含菌量高有多種原因，其中苯扎氯銨與酒精均有殺菌的作用，但濃度和比例必須準確才能發揮功效。而成分中愈多香料、色素等化學成分，出現雜質的機會便愈高，也容易令搓手液「養菌」。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指，如市民用含菌搓手液後觸碰眼睛，可引致角膜炎；若用手進食，更會將菌帶到腸臟，有機會引致急性腸胃炎。他擔心市民使用搓手液後「買個安心」，反而增加感染新型冠狀病毒的風險。

議員郭家麒認為政府需收緊這類產品的銷售規管，訂立註冊制度，在這段期間海關亦應加強抽驗。

海關發言人表示，搓手液的產品安全受《消費品安全條例》規管，而2017年至今，海關共購14個搓手液樣本，當中11個完成安全測試，未有違反有關條例，而餘下3個的安全測試仍在進行中。

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