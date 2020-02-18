6小時3宗　刀賊劫便利店擸現金香煙

今日(18日)清晨6時許，一名穿黑衣褲口罩男闖入銅鑼灣駱克道478至484號地下一間7-11便利店，取出一把約10吋長利刀指嚇姓何(56歲)女職員，何在利刀脅迫下交出約5,800元現款，賊人隨即將現款及利刀藏入上衣暗袋後，奪門向灣仔方向逃去。警員接報到場，透過天眼影片及職員提供的案發經過，追緝一名年約20至30歲中國籍男子，身高約1.7米、瘦身材，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

連同本案，本港今日凌晨時分6小時內共發生3宗便利店劫案，上水新財街23至33號地下一間7-11便利店，凌晨4時許，一名戴黑色帽的口罩男持𠝹刀闖入打劫，姓陳(35歲)男職員未敢反抗，交出5,500元現鈔及1包香煙，賊人一手奪過即時轉身往港鐵上水站方向逃去。男職員並無受傷，隨後報警求助。案件由上水警區刑事調查隊跟進，正追緝一名年約25至30歲中國籍男子，他身高約1.7米，瘦身材，案發時身穿全身黑色衣褲。

此外，凌晨零時許，一名戴口罩男子持刀闖入天水圍天湖路1號，嘉湖山莊新北江商場地下一間便利店，指嚇姓趙(30歲)男職員聲稱打劫，店員從收銀機中取出逾1,000港元現金，匪徒得手後往天瑞邨方向逃去無蹤。案件由元朗警區刑事調查跟進，正追緝一名年約30歲中國籍匪徒；他身高約1.7米，中等身材、案發時身穿灰色上衣、黑色長褲及戴口罩。