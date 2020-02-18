區志光：有病徵乘客不能隨機返港　需留日接受醫療安排

目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪船上仍有約330名香港居民滯留，須接受強制隔離檢疫，港府早前宣布最快將於周三(19日)派包機接回滯留於「鑽石公主號」郵輪的香港乘客，並於昨日(17日)已派出約30人的先遣隊到日本，處理包機接回船上港人事宜，隊伍由保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞帶隊。區志光在日本東京接受訪問時表示，「鑽石公主號」上的香港乘客如果出現病徵，將不能隨政府包機返港，要交由日本當局作醫療安排。

區強調，政府要充分掌握港人在船上及下船後散落不同地方的完整乘客名單，落船安排亦有很多不確定因素，變化很大；由郵輪到機場的交通安排亦有挑戰，需要詳細討論。區又表示，「鑽石公主號」上的香港乘客若有新冠肺炎徵狀，將不能隨政府包機返港，要留在當地接受適當的醫療安排，詳細情況有待與當地船公司及當局商討，亦有待了解有多少名港人跟機。

區續稱，今日(18日)會在香港政府駐東京經貿辦開會，了解情況及交接；下午會與中國駐日本大使館職員及當地有關單位再開會，討論政府工作對接。他又表示會爭取今晚到碼頭等地實地視察撤離路線等。