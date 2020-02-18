港台《頭條新聞》疑抹黑警隊工作　通訊辦收逾200投訴

港台電視31上周五(14日)播出的節目《頭條新聞》，當中一個名為「驚方訊息」的環節被指以嘲諷形式抹黑警隊的抗疫工作，顛倒是非，報道錯誤訊息，警務處處長鄧炳強日前去信廣播處處長梁家榮，希望處長適當跟進。商務及經濟發展局今(18日)表示，通訊事務管理局辦公室由本月15日至今共收到200多個涉及該節目的投訴，通訊辦正跟進處理。另外，亦有市民去信申訴專員趙慧賢作出投訴。

商經局指，《香港電台約章》列明香港電台的編輯方針，必須準確持平，局長已敦促港台必須嚴格遵守約章，廣播處長作為港台的總編輯，須為港台作最終編輯決定，並就港台節目監製所作的編輯決定負責。港台亦有製作人員守則指引節目製作，部門亦應全面恪守。而就對港台節目的投訴，通訊辦會在完成跟進工作後向公眾交代。另外，對於議員郭家麒在網絡平台上指控誣衊警隊囤積及濫用防疫裝備，昨日(17日)亦有市民去信立法會申訴部投訴郭。