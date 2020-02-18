推測百名返港乘客染病　何栢良：鑽石公主號是淘大翻版

港府即將派包機接回滯留於日本橫濱「鑽石公主號」郵輪上的香港乘客。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(18日)在一個電台節目中表示，鑽石公主號已算是感染的疫區，回港人士有機會有10%至30%人受感染，提醒醫院做好準備，最壞情況下可能有100人回港後確診需要入院。

何稱，擔心滯留在「鑽石公主號」郵輪上人員的情況，形容郵輪是當年沙士時淘大花園的翻版，情況甚至比淘大更嚴重。船上確診數字反映感染率達25%，比當年沙士淘大花園的感染率更高；現時船上已確診的454人，另有多達約70個無病徵的隱形感染者，且每日都有新確診個案，染病比例比武漢市更高，郵輪肯定算是疫區。他建議，特區政府應有特別安排，處理來自同一疫區的人士。

何指出，郵輪在本月3號已經有數十人確診，但日本政府在兩日後才開始隔離，批評其處理方法錯誤，在有乘客確診後，仍未即時要求旅客隔離，繼續安排乘客在自助餐區聚餐。何又稱，有旅客在無戴口罩下與別人聚餐，指出船上的自助餐區域可能是傳播病毒的場地。

另外，何又建議，港府需要安排專業人士，向船上的港人解釋入住駿洋邨的需要和安排，船上的旅客雖然已被隔離14日，回港後亦需要再隔離。他又呼籲政府於今日安排專人檢查將成為隔離檢疫中心的火炭駿洋邨的排污渠及通風系統，以防病毒傳播。