包機如期回港存變數　滯鑽石公主號10港人未能接觸

爆發新冠肺炎的鑽石公主號郵輪現時仍被隔離在日本橫濱海港，入境處處長曾國衞昨日(17日)帶領20人先遣部隊率先前往日本，料最快可於明日(19日)安排首批滯留港人回港。政府今(18日)指目前郵輪上有352名港人，入境處已接觸到97%港人，仍有10港人未接觸到，呼籲他們盡快與處方聯絡。

政府又表示，今日會再派20人前往日本，當中8人為醫護人員，以於行程上照顧滯留港人的健康需要，強調會提供足夠的防護裝備。政府透露，包機明日將飛抵東京羽田機場，船上的港人能否如期回港，仍有不確定因素，要視乎日本當局明天能否完成新冠病毒檢測程序，而安排旅遊巴接載港人到機場亦有一定困難，因羽田機場要配合安排包機升降時間，故回港期存在一定變數。政府指，郵輪上差不多每日都有新增確診個案，故相關港人回港後，仍有必要進行14日強制檢疫。

就火炭駿洋邨已被納入作檢疫中心，但遭附近居民及準住戶強烈反對。政府指由日本回港居民仍有染疫風險，他們返港後會獲發檢疫令，由機場直接前往檢疫中心，並強調接受檢疫人士非確診或懷疑個案，已安排紀律部隊日夜把守，回港人士會由專車直接送往檢疫中心，對周邊居民影響輕微，希望社會理解包容，否則需要檢疫的人士會「通街走」，對防疫工作造成漏洞，受害的是香港居民。政府又譴責早前破壞粉嶺暉明邨的人士，並強調若駿洋邨未能做到檢疫中心，沒有後備方案，因其他檢疫中心建設需時，所以駿洋邨是唯一選擇。