政府抗疫不力惹眾怒　建制團體促林鄭帶頭減薪

新冠肺炎肆虐，特首林鄭月娥表示，當局上周五(14日)提出設立防疫抗疫基金，經評估及聽取業界意見後，本周五(21日)將向立法會申請撥款的總數將由250億港元增至280億港元，其中10億將會用作海外採購口罩，惟沒有指出採購進度和成果。有團體今早(18日)行政會議前到特首辦抗議，又遞交請願信，狠批林鄭政府抗疫不力，林鄭月娥等高官應該帶頭減薪，並將薪金撥至防疫抗疫基金。

團體公民力量認為，政府在疫情肆虐期間未能當機立斷，推行即時措施應對疫情，以致現時疫情不斷惡化。加上問責官員早前未能回應市民訴求，一意孤行，行為不可接受，呼籲問責官員、行會成員及議員減薪，並將所扣除的薪金總數撥於防疫抗疫基金或其他民生措施，資助在疫症下受影響的群體。

團體公屋聯會請願時表示，去年的反修例示威加上現時新冠肺炎蔓延，對本港經濟造成雪上加霜的影響。公屋聯會建議繼續為公屋租戶代繳一個月租金，以及要求房委會為豁免租戶繳交一個月租金，減輕基層住屋壓力。公屋聯會又提議在「房屋儲備金」撥出部分金額，以支持房委會和房協進行舊邨重建工作。

另外，一班沙田區區議員和火炭居民則到場抗議反對駿洋邨作為檢疫中心，要求政府立即封關，指政府給原先獲派發到駿洋邨上樓居民的6000港元補貼沒有意思。有市民指，有獲配上樓家庭的小朋友已經轉校到火炭上學，亦有市民已與原先業主退租，預備遷入，現時上樓無期令居民措手不及。