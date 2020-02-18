外科醫生醉駕被罰款停牌　醫委會僅發警告信

擁有普通外科專科資格的註冊醫生黎啓昌，2年前駕乘私家車時，「吹波波」測試超標，及後承認一項酒後駕駛罪，被判罰款5000港元及停牌半年，同時需修讀駕駛改進課程。醫務委員會今日（18日）就有關案件展開紀律聆訊。醫委會指罪行性質嚴重，沒有帶來人命損傷實屬幸運，但相信醫生已反省及後悔，重犯機會低，最終向他發出警告信，至於其專科資格則由另一委員會決定如何處理。

案情指，黎於2018年2月1日，在中環干諾道西28號對開駕駛一輛私家車時，並警員截停，要求他進行酒精呼氣測試，結果發現每100毫升呼氣內含24微克酒精，超出每100毫升呼氣含22微克酒精的標準。黎及後被帶回警署接受測試，結果每100毫升呼氣的酒精含量為26微克，同樣超標。 同年4月19日，他在東區裁判法院承認酒駕罪。

黎今日沒有出席聆訊，由律師代表。辯方律師求情時指，形容黎是個勤奮盡責的醫生，行醫逾30載。事發當日他在晚飯後巧遇多年不見的友人，對方邀請他把酒言歡，黎起初拒絕，但經游說後喝了1至2杯，及後他曾在附近散步約一小後始駕駛。事後他深表悔意並深刻反思。考慮到黎在法庭上坦白認罪，案中沒有涉及人命傷亡或物品損毀，且酒精含量超標不多，冀會方輕判。