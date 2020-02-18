援助到喉唔到肺　工會促每月派1.6萬失業金

各行各業受新冠肺炎影響，打工仔慘被僱主要求放無薪假，甚至減薪。職工盟批評港府提供的援助「到喉唔到肺」，認為政府有責任為失業、開工不足及放無薪假的僱員發放現金津貼，並促請政府將新冠肺炎列為職業病，讓受感染員工可盡快獲得工傷賠償。

職工盟總幹事蒙兆達認為，不少從事醫護、控制疫情等工作的人員承受極大感染風險，新冠肺炎納入職業病範圍可令不幸受感染的僱員加快申請賠償程序。另應保障清潔、保安、廁所喉管檢查及維修等服務的僱員，因他們雖然不是前線醫護人員，但感染風險仍然很高。

蒙形容，自疫情爆發，勞工處「好似未開工」，未能應對僱員在新冠肺炎下工作的憂慮，認為處方有責任制訂相關職安健指引，要求僱主為員工提供口罩、消毒用品及其他防護裝備等。

任職點心師傅1年半的彭先生表示，本月7日被酒樓辭退，即使想轉行從事貨運等工作，亦因沒有相關經驗而不獲聘請，直言擔心失業無了期，會加重家人負擔。

主席吳敏兒指，有僱員正接受家居隔離14日，「手停口停」，導致市民寧願違反檢疫令冒險上班，檢疫令變相失效。過去2星期曾接獲40宗僱員查詢，了解有關被迫放無薪假及檢疫令期間的薪酬事宜。香港酒店工會亦指，多達17間酒店集團要求員工放無薪假，另有4個大型集團裁員，疫情的影響，僱員首當其衝。職工盟認為，政府應為受影響員工提供經濟援助，失業半年以上的員工可獲每月上限1.6萬港元的津貼、正放無薪假的員工可獲日薪535港元津貼上限，為期90日。

另外，工聯會權益委員會今日(18日)聯同各行業代表20人到政府總部請願，提出包括即時推出為期半年的緊急失業援助金、僱主要求僱員自我隔離不可扣薪扣假，以及撥出5億港元給旅遊從業員作無息貸款以支撐近期失業或開工不足情況。該會副主任鄧家彪舉例指，在強制檢疫的情況下，現時不少車長均放無薪假，認為應設立清楚指引、需強制檢疫的應放有薪病假，亦可參考建造業議會提供生活津貼，或考慮用失業援助金或其後公布的財政預算案直接幫助受影響行業。