教育中心被要求停業政府零援助　團體促納入基金津貼範圍

補習社及教育中心在肺炎疫情肆虐下被要求停業。

為應對新冠肺炎疫情，政府早前強行下令所有補習社及教育中心不可開業，導致高達8000間教育機構受影響，近乎零收入。政府今(18日)公布防疫抗疫基金或加碼至280億港元，惟只有私立幼稚園才可得到政府的援助，其他教育機構則零支援。教育中心聯盟今日(18日)聯同約100名補習老師到政府總部請願，要求政府正視問題，並促請政府將私營教育中心列入抗疫基金資助津貼範圍內，協助支付停課期間的租金和員工薪酬，又呼籲業主豁免停課期間租金。

聯盟發言人蘇先生指，業界遭教育局強制停業，卻沒有任何援助，猶如孤兒，加上抗疫基金亦無任何支援予教育業界，因此集合全港多間教育中心、補習社、音樂教室等教育機構老師向政府表態，希望抗疫基金可以支持他們渡過難關。

教育界議員葉建源表示，該行業對社會影響相當大，是支持社會基層家庭的重要一環，他們不但培訓小朋友各方面興趣，更需要看顧他們，讓家長安心工作，希望政府給予正面回應。議員鄭松泰稱，政府沒有全面封關導致肺炎肆虐下人人自危，百業蕭條，私人教育機構更是唯一一個行業遭政府強制介入，促政府盡量補償他們。