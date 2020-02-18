駿洋邨將成為郵輪乘客檢疫中心　警方設登記處布防

逾300名滯留「鑽石公主號」郵輪的港人，入境處處長曾國衞昨日(17日)帶領20人先遣部隊率先前往日本，料最快可於明日(19日)安排首批滯留港人回港。行政長官林鄭月娥指，郵輪上差不多每日都有新增確診個案，故相關港人回港後，仍有必要進行14日強制檢疫。

港府將火炭駿洋邨撥作檢疫中心，今早(18日)駿洋邨出入口位，已放置大型水馬及有警員駐守，鄰近的黃竹洋街亦設有路障。出入駿洋邨的工作人員及車輛，需要在登記處登記，暫時未見有物資運送至上址。火炭駿洋邨共5座，合共提供4846個公屋單位，現場所見，部分單位已安裝窗簾布。

據了解，郵輪上有352名港人，入境處已接觸到97%港人，仍有10港人未接觸到。而1港府包機明日將飛抵東京羽田機場，船上的港人能否如期回港，仍有不確定因素，要視乎日本當局明天能否完成新冠病毒檢測程序，而安排旅遊巴接載港人到機場亦有一定困難，因羽田機場要配合安排包機升降時間，故回港期存在一定變數。