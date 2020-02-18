懶理街市或成疫情爆發點　攤販怒轟廢官「個腦去咗邊」

新冠肺炎本地確診個案日增，市民為求自保四出搜購口罩，有政黨今日(18日)聯合港九新界販商社團聯合會合辦抗疫活動，向街市的攤販派發內有2至3個口罩、1瓶酒精搓手液，和1本抗疫資料的防疫包。有攤販代表指街市或有機會爆發疫情，直斥政府「個腦去咗邊」；亦有攤販未能受惠政府的津貼，表示「唔收租都搞唔掂」。

港九新界販商社團聯合會副主席、聯和墟街市商會主席曾慶華表示，現時攤販的生意額大跌，肉食檔、蔬菜攤的生意額雖有上升趨勢，但來貨價上升、貨源又不多，攤販毛利愈來愈少。他又指市面上口罩難求，檔主需「自己搵自己撲」口罩予員工，狠批政府「睇武漢都知，街市可以係(疾病)爆發點，但政府竟然無理！我唔係好唔明，(政府高官)個腦去咗邊呢」，坦言現時只可「自求多福」，多消毒和勤戴口罩，對自己、員工和市民負責。

港九新界販商社團聯合會常務副主席、大埔墟街市商戶協進會秘書長張志強則表示，政府早前宣布對小食攤販發放5000港元的津貼，但不少熟食店雖以食肆作商業登記，卻只持有食環署發出的准許證，無法獲得資助。他希望政府助有關商販渡過難關，直言「唯一有嘅幫助係之前(修例風波期間)減咗半個月租，但依家你(政府)唔收我哋租都搞唔掂啦」。

有販商聯會代表指出，近期受疫情影響，街市內的服務性商販如美甲、美容、服飾等，生意大跌70％至80%、食肆生意更跌近90%。議員容海恩表示，現時新冠肺炎疫情嚴峻，港人減少出門用膳，在家煮食的市民增加，街市為食材的主要來源，衞生情況至關重要。

公民力量代表林宇星稱，街市商販工作時間長，難以抽出太多時間搜購口罩，望活動可解他們的燃眉之急。他又希望政府可以協助減低「搶貨潮」對市民的影響。