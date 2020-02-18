鑽石公主號港人望家居隔離　擔心駿洋邨設施「千瘡百孔」

滯留在郵輪「鑽石公主號」的逾300名港人即使乘包機返港後，仍需要接受隔離14日。有港人乘客表示，擔心用作隔離營的火炭駿洋邨設施有甩漏，「千瘡百孔，唔係漏水，就係塞渠」，認為政府安排他們接受家居隔離較好。另外，有議員要求入境處派人留守日本，為仍在當地留醫的港人及家屬提供翻譯及支援。

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生，目前和太太滯留在郵輪「鑽石公主號」。楊和生表示，郵輪船長中午曾經廣播，指船公司仍在和各國駐日本領事館商討關於乘客落船的安排。他稱，在船上認識了兩個港人乘客家庭，其中一個家庭稱打算乘搭港府安排的包機回港，而另一個家庭則仍未有決定。

楊和生指，他和太太目前沒有出現病徵，亦已經在船上自我隔離接近14日，質疑政府要求他們返港後再接受隔離多14日是否有需要。但他指，為了盡公民責任，他們仍然會接受返港後再次隔離，亦會選擇乘搭包機返港，希望盡快完成隔離。對於港府採用尚未入伙的火炭公屋屋邨駿洋邨作為隔離營，他擔心未入伙的單位設施可能有甩漏，「通常啲新屋都係千瘡百孔，唔係漏水，就係塞渠，住入去都好影響生活」，他質疑為何不可以安排他們於家中自我隔離，「自問都唔會周圍走，戴唔戴電子手環都無所謂。」

另外，身在日本的立法會議員鄭泳舜正協助滯留郵輪港人，他稱所接觸的大部分港人乘客都希望乘包機返港，但有部分人為照顧已經確診並在日本留醫的港人親友，選擇繼續留在日本，而他們面對言語不通及飲食習慣不適應等問題，他期望入境處派人留守日本，提供翻譯及支援。