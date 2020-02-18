90%新冠肺炎個案延誤6日隔離　專家倡閂商場減傳播

香港確診新冠肺炎個案日益增加，至今已達60宗。中文大學醫學院分析當中56宗，發現近90%個案由發病開始，平均延誤約6日才到醫院隔離，最嚴重個案更延誤14日，而愈近期確診的個案，其延誤情況愈嚴重。中大指，部分患者在病發後多次求診才被確診及隔離，增加了將病菌傳播到緊密接觸者的風險，認為政府或需考慮進一步暫停公共服務或關閉商場等設施，減低交叉感染機會。

研究團隊來自中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院，團隊發現56宗確診個案中，42宗本地個案在發病後，平均延誤7.62日才隔離；非本地個案則平均延誤1.7日，其中部分個案因未被攔截而在發病後延誤7日才被隔離，顯示本地個案的延誤情況較多及較長。有3宗個案更在感染後曾入院4至8日不等，或可能增加醫院感染風險。

團隊又發現，本港有3個階段的延誤情況，首階段1月21至28日的個案，發病後被延誤約2日才隔離；第2階段為1月29日至2月5日，其延誤時間為5.31日；最後階段為2月6日至12日，其延誤日數為7.22日，反映愈近期確診的個案，其延誤情況愈嚴重。

另外，中大醫學院在上月24日至本月5日訪問1168名市民，發現98%受訪者對新冠肺炎病情感到焦慮，平均焦慮指數為8.82分，滿分為10分，反映市民已達臨界點及愈來愈緊張。有90%受訪者因應疫情加強個人衞生，惟只有36%至86%市民可做到避免乘搭公共交通工具、社交活動及外出等。