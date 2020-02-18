紅磡觀音廟開庫因疫情取消　善信還庫望國泰民安

今日(18日)是一年一度觀音開庫的大日子，善信可向觀音菩薩借庫求平安，按傳統習俗，往年曾借庫的善信必須先還庫，以示「有借有還」。惟疫情爆發下，紅磡觀音廟今年取消觀音開庫，但今午依舊香火鼎盛，擠滿前來還庫的善信。

已借庫多年的曾先生稱，去年有幸借了一個「很好的數字」，讓他能在去年風雨飄搖的環境下仍平安順利，故今日特意前來還庫。他又打算明早(19日)再去筲箕灣觀音廟借庫，希望自身努力之餘再有神庇佑，今年正值多事之秋，祈願國泰民安。

前來還庫的林小姐亦稱，年年借庫，今年亦因紅磡觀音廟的安排而取消借庫。她對此不覺可惜，指借庫期間人多擠迫容易傳染，認為取消安排合理。她又稱只要神心自有神庇佑，祝願港人身體健康，香港平安順利。

平日無拜神習慣的鄧小姐則表示，眼見今年市道差疫情嚴峻，加上要幫朋友攝太歲，所以專程來拜一拜，並祝願大家可以身體健康。

今年紅磡觀音廟取消觀音開庫，附近冥鏹舖負責人高小姐指生意大跌一半，但理解屬於疫情下的特殊安排；另有商舖生意逆市上升，負責人賴先生指，由於疫情影響，今年會開放代善信借庫服務，現已收到過百宗預約。

紅磡觀音廟今年的觀音開庫雖取消，但大坑蓮花宮及筲箕灣天后廟則依舊於今晚11時起通宵開放，借庫金額由500萬至10億元不等。