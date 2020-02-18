賭場快復工　摩通料2月賭收仍要跌80%

澳門賭場因新冠肺炎疫情而停業15日之期將屆滿，澳門政府日前公布容許賭場於本周四(20日)凌晨起恢復營業。摩根大通發表研究報告，估計除了規模很小的衞星賭場之外，絕大部分賭場都會在當天復工，可是2月賭收仍要按年收縮80%。

該行指出，之前有人估計政府會延長賭場停業的日子，故上述消息或令市場氣氛稍為緩和。然而恢復營運對行業的基本因素影響不多，尤其內地個人遊和旅行團遊澳門的申請不會獲批，飛機和鐵路抵達澳門或其邊境的班次非常少，都大大削弱賭場生意的回復能力。而且很大部分的內地賭客在目前都不能或不想出遊，故該行維持澳門2月賭收按年大跌80%的預測。

此外，澳門政府又規定外來勞工需要隔離14日才能復工，當中很多建築工人都是來自珠海，加上物流受到阻礙，將打亂今年計劃要開業的賭場時間表。其中包括澳博控股的上葡京、銀河娛樂的第三期物業項目、金沙中國的倫敦人項目。這些項目的開業日期或要較原來預訂的要延遲幾個月。

暫時仍未知中國政府會於何時放寬內地人遊香港和澳門的管制，該行估計交通上的阻礙相信仍要1個月才能清除，故料3月賭收會按年跌50%。如2月和3月分別跌80%和50%，該行認為今年第一季澳門賭收會按年跌約50%，較之前預計的沒有升跌，明顯轉壞。該行預測全年賭收跌幅約12%，博彩業全年除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)收縮約20%。