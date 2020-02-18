3海關人員上月殉職　政府將為3人舉行最高榮譽喪禮

海關一艘淺水巡邏艇上月在沙洲海面追截私凍船時發生外，導致2男1女關員殉職，政府將為3人舉行海關最高榮譽喪禮，並定於本月及下月分3日在九龍紅磡世界殯儀館舉行，海關會先安排將3人的遺體送返昂船洲海關基地進行路祭，之後會將3人遺體安葬浩園。

政府向立法會指，關員黃焯梆、高級關員吳詠敏及署理高級關員黎志恒，於上月21日在大嶼山赤鱲角機場對開海面執‍行職務期間不幸喪生，政府將為3人舉行海關最高榮譽喪禮，並分別定於本月24日、下月5日及下月11日舉行。

事發於本月21日晚上9時，海關一艘載乘着5名關員的淺水巡邏艇在沙洲海面疑追截一艘長形走私凍肉鐵船時發生碰撞後翻轉，其中2人及時逃脫受輕傷，另2男1女關員則被困船艙內，近1小時後始被消防蛙人救出，送院後證實不治。意外後，海關關長鄧以海聯同政府高層前往醫院了解及慰問，並承諾徹查事件。

涉事的巡邏艇及走私船則正被扣驗，與巡邏艇相同型號的另一艘艇已暫停操作，水警總區重案組正聯同其他部門徹查事故。