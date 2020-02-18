網民熱話：「跣」出完美弧度　私家車尖沙咀玩「飄移」？

「飄移」總是在雨天？天雨路滑，車輛在馬路行駛容易跣胎，不過如果跣得靚隨時變完美飄移。近日一架私家車轉彎時，疑因路滑出現跣胎，惟司機的救車動作猶如飄移般乾淨俐落，網民看過後直言：「無得輸」。

網民Ken Cheung將相關片段上載至Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。事發在周日(16日)傍晚約6時，現場是尖沙咀彌敦道，片段開始，一架私家車由加連威老道駛出彌敦道，轉彎時疑因地面濕滑致跣胎，車尾擺動甩尾，司機「搶救」後，最終將車「駛回正軌」。由於整個「飄移」動作非常流暢，貼文調侃司機「練成習慣飄移」，「幾有型啊」。

跣胎確實危險，但網民亦為其「完美跣胎」所吸引，有人表示：「出彎就係要呢種感覺」，「靚喎」；不過也有網民分析整件事只是巧合，形容是「一個粗心大意的司機再加上一條濕滑的馬路」。

網民有話說

Dennis Ng：高手在民間

Louis P Li：條胎唔咬地好心就換咗佢啦...有錢買車冇錢換胎

Hans Tong：我畀9分

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