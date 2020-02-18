區議員稱曾要求政府檢查疫廈喉管　但遭拒絕

灣仔區議會今午(18日)召開第2次特別會議，由於民政事務總署拒絕提供場地，會議移師至大坑坊眾福利會地下禮堂。會上討論新冠肺炎對社區的影響，建制派有3名區議員出席會議，但區議會秘書處以及獲邀請的商務及經濟發展局、食物及衞生局、醫管局等政府部門都無代表出席。

區議會主席楊雪盈表示，希望善用區議會餘下的19萬港元撥款，委託循道衛理中心透過外判承辦商到確診大廈進行清潔和消毒。區議員羅偉珊指，有居民因資訊錯誤而緊張，曾到部分確診者所居住的灣仔鴻福大廈，送上抗疫物資及了解大廈衞生情況。她曾去信食環署和屋宇署，促請署方破例為大廈全面清楚和檢查大廈喉管，但都被拒絕。

另一區議員李碧儀指，其所屬的修頓選區上周五(14日)有大廈住客確診，已於昨日(17日)消毒。李認為除了為大廈的公共地方消毒外，確診樓層亦需要一同消毒，又建議清潔工作應涵蓋至「三無大廈」。

區議員陳鈺琳則認為通報機制須具透明度，建議在食環署和衞生防護中心之間設立抗疫中心，加強通報機制，同時可成立緊急確診大廈基金，業主立案法團可先動用資金進行清潔工作，其後再憑單據實報實銷開支。

身兼立法會議員的區議員謝偉俊出席會議期間未有戴上口罩，他指自己身體強壯所以選擇不戴，又指即使政府未有派人出席會議，仍可在立法會會議上協助跟進問題。

楊雪盈對政府部門未有派人出席會議感憤怒，認為並非到立法會就能解答區議會的問題，又指別要混淆政府和嘉賓解答問題的功能。

會議進行個多小時後，區議員謝偉俊、林偉文、李永財、張嘉莉、李碧儀分別先後離席，法定人數最終只餘下6人，不足過半數，楊雪盈在復會後宣佈流會，她指餘下議程包括要求政府實施口罩價格管制和要求康文署重新開放空曠場地強身抗疫，將順延至下次會議討論。