畢馬威料港府財赤477億　倡每人派1萬元消費券

會計師事務所畢馬威今日(18日)發表《2020/21年度香港財政預算案回顧及前瞻》，闡述對香港2019/20財政年度的財政預測，畢馬威表示，受到去年的反修例示威及現時新冠肺炎疫情影響，政府利得稅、印花稅及賣地收入將會減少，估計香港2019/20年度赤字達477億港元，但認為政府財政穩健，可接受短期赤字，籲政府應善用儲備，建議在疫情過後全民發放消費券，刺激本地消費。

畢馬威指到明年3月底，財政儲備會減至11,230億港元，可支持31個月的政府經常性開支，何況政府不會完全沒有收入。畢馬威提出紓減市民稅務責任，例如延遲稅務申報及延遲繳交2019/20年度暫繳稅3個月。畢馬威又提出稅務虧損轉回，本年度稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤，退回已繳稅款，退稅上限為約50萬港元，以及為合資格企業提供一次性「負稅率」措施，按本年度首100萬港元稅務虧損提供一次性補貼，補貼上限為約16.5萬港元。

在疫情過後，畢馬威建議向每名18至69歲香港永久性居民派發1萬港元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，70歲以上居民可透過高齡津貼收取1萬港元現金，刺激本地經濟。針對中小學因疫情停課，家長需要照顧留在家中的兒童，畢馬威建議向在職父母提供港幣5萬港元免稅額，以支援在職父母透過祖父母照顧16歲或以下的子女或傷殘受養人。

長遠方面，畢馬威提議吸引外商於香港設立地區總部，吸引外資投資及促進本地就業，提升香港在亞太區的競爭力，以及設立專利優惠稅制，建議用於香港註冊的專利授權收入以8.25%徵稅，爭取成為智慧城市。