網購屈臣氏口罩要走50公里領貨　市民斥離譜

屈臣氏網店早前出售口罩，3萬個名額引來149萬人搶購。市民劉先生在百萬人之中成功「脫穎而出」，但近日收到短訊通知取貨地點位於將軍澳，自己卻家住天水圍，早已選擇於新界西取貨，結果需「遠走」50多公里路才能取貨，批評屈臣氏安排「離晒譜」。屈臣氏回應時表示，是次網上口罩輪候購買活動，會安排顧客於全港4個不同地區的商場領取，若顧客首選的購買地點額滿時，就會被隨機安排到另一地區購買。

劉先生表示，向屈臣氏網上落訂單時，已選擇在新界西取貨，但早前收到短訊指獲安排於本周六(22日)上午9時至晚上9時到將軍澳東港城取貨，並需要帶備個人身份證正本。由於劉先生行動不便，出入需要以輪椅輔助，故向屈臣氏Facebook要求更改取貨地點或改用郵寄交收，但對方只回應「唔好意思，我哋雖已盡力安排，但閣下首選嘅換購地區已額滿，因此已隨機安排其他地區作換購。」

另一中籤「幸運兒」張先生於元朗居住，他同樣在訂貨時選擇新界西取貨，但取貨地點都是被安排在將軍澳東港城。張表示，自己早已選擇新界西區域取貨，事後亦有向職員交涉，要求轉換交收地點，但最後遭到拒絕，批評屈臣氏的取貨安排是愚弄市民。

屈臣氏回應東網時表示，為了以最快時間將新到港的口罩交到顧客手中，因此選址全港4間不同地區的商場供顧客取貨，以節省運輸到舖及送貨時間。由於登記反應非常踴躍，為疏導人流，需要平均分布不同地區的換購人數。

至於取貨點包括屯門市廣場、銅鑼灣時代廣場、荷里活廣場，以及將軍澳東港城。若市民未能如期購取口罩，屈臣氏表示，於4場換購活動完結後，如個別顧客有特殊情況，可聯絡客戶服務部，再作跟進。