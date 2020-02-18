4成清潔工日均獲發不足1個　工友：公司叫洗完再用

新冠肺炎疫情在港蔓延，前線外判清潔工人擔當保持公共衞生重任，但面臨個人保護裝備嚴重短缺的困境。有團體訪問149名外判清潔工人，指出有近4成清潔工每天獲發不足一個口罩，甚至出現「過年派咗一個，公司叫洗完再用」的情況。團體促請政府盡快增加口罩供應，確保每月提供130萬個口罩予清潔工，協助外判清潔公司推行防疫知識培訓及加強巡查及監察等。

5個民間團體及工會包括香港天主教勞工事務委員會、清潔工人職工會、清潔服務業職工會、樂施會及醫護行者，本月進行了一項《外判清潔工人在肺炎疫情下的工作處境問卷調查》，訪問了149名於全港15區工作的政府外判清潔工人。結果顯示逾8成受訪者指出公司沒提供指引，指示如何處理在街上被棄掉的口罩，近4成每天獲發不足一個口罩。

團體建議政府協助外判決清潔公司推行防疫知識培訓，將新冠肺炎列入香港僱傭補償條例職業病範圍內，要求僱主為曾經到訪疫區的僱員實施隔離政策等措施。