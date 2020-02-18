民怨升溫抗疫基金急加碼　林健鋒促政府聽勸速派錢

新冠肺炎肆虐，政府打算成立280億港元的防疫抗疫基金，雖然各界連日來都對基金作出不少建議，惟港府似乎並未聽入耳。行政會議成員、立法會議員林健鋒對政府未聽勸感失望，反問政府在「有志者事竟成」下「有乜嘢係做唔到」，並明言政府應該向市民派現金。

林稱，其所屬政黨早前已多次向政府建議推出消費券，政府卻回應稱未能做到，林對此感到失望，他強調「有志者事竟成」，反問政府「有乜嘢係做唔到」，何事不可為？林續稱，雖其所屬政黨一直反對直接派現金，但眼見政府對現時的社會狀況束手無策，亦贊成政府派現金為民紓困。林更強調，不但要派，而且要快，提醒政府要避免重蹈早前派4000元時要市民等一年半載的覆轍，呼籲港府要急市民所急。林重申，市民需要買抗疫物資、中小企商戶要交租出糧，稱會盡快向財政司司長提出建議。

林又表示，工商界因疫情影響大受打擊，生意額大跌之餘，更要面對租金及員工薪金支出「都唔知捱得幾耐」，促政府能透過抗疫基金作百分百擔保，讓中小企在未來幾個月可向銀行借貸，以交租及出糧予員工。

另外，林亦表示一直有與身處鑽石公主號的朋友聯絡，林轉述稱船上港人連日來都留於房內進食及看電視。有港人指未有日本相關衞生人員替其檢疫，擔心即使港府願派專人及包機，日本當局亦可能因未完成檢疫而不同意將其接返，表示對船上港人能否如期返港仍存很大變數。林希望日本當局盡快做好檢疫工作，好讓在船上心急如焚的市民可順利返抵。