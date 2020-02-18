最新失業率上升至3.4%　總就業人數跌幅創沙士以來新高

反修例示威及新冠肺炎疫情夾擊下，香港總就業人數跌幅創2003年沙士以來新高！政府統計處今(18日)發表失業數據，指經季節性調整後，失業率由去年10月至12月的3.3%上升至去年11月至今年1月的3.4%，為逾3年以來的新高；就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。

統計處表示，其中總就業人數由去年10月至12月的3,817,800人，下跌至去年11月至今年1月的3,803,200人，減少約14,600人。同期的總勞動人口亦由3,941,800人下跌至3,925,500人，減少約16,300人。

行業方面，消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的就業情況仍然嚴峻，失業率維持在5.2%，為超過3年來的高位，行業就業人數按年繼續急跌。同時，建造業的失業率進一步上升至5.7%，為接近6年來的最高水平，而進出口貿易及批發業的失業率明顯惡化。

勞工及福利局局長羅致光表示，總就業人數的按年跌幅進一步顯著擴大至1.8%，是2003年第3季以來的最大跌幅，就業人數急劇下跌而失業率溫和上升，顯示部分人士或已在失去工作時選擇離開勞動市場。羅稱由於疫情的威脅已對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力，政府會密切留意有關發展。