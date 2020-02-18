監測範圍擴闊　門診病人現病徵須自行採樣供化驗

政府公布新冠肺炎疫情進展，食物及衞生局副局長徐德義今(18日)表示，本月1日至今，在加強化驗室監測範圍後，已監測逾9000個案，當中20宗確診個案是透過加強監測識別出來。衞生防護中心轄下的科學委員會昨(17日)建議將加強監測機制擴展至門診病人，政府決定明(19日)起將加強監測範圍擴至普通科門診病人，希望可以找到更多病徵輕微的個案。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，鑑於社區確診個案上升，不少是屬於病徵不明顯的「隱形病人」，未來一周急症室及門診求診的18歲以上病人，若出現相關病徵，即使毋須入院，亦需自行在家採取樣本，醫管局會將樣本送往衞生署化驗，只需2至3天就可完成測試。若結果呈陰性，會以電話通知；若陽性就會送入院隔離。

劉家獻表示，現時呼吸道症狀輕微的病人一般不用收入院，去到門診後一般會探熱及獲診症，但不會獲病毒測試，明起此類病人會被納入進行新冠肺炎病毒測試，估計一星期可做到5000至6000宗個案，一周後會再檢視此做法成效。

劉又指出，新機制針對無需入院而有上呼吸道病徵、發燒或肺炎症狀的求診人士，他指這類病人回家後，在翌日早上起床後不要刷牙及漱口，直接吐痰入採樣瓶，並帶往急症室或門診進行化驗。他指用這種深喉唾液的準確性及敏感度較高。