調查指口罩荒將持續數月　1%受訪者無儲備

新冠肺炎肆虐，全民防疫，惟市民四出瘋搶口罩，不是落空而回，便是被炒上天價嚇怕，致使一罩難求。香港民意研究所今日(18日)公布「社區健康計劃」第5號報告，有關調查於本月3日至昨日(17日)以網上問卷形式進行，訪問了1738名「市民代表群組」及19,599名「市民自結群組」，了解市民目前的口罩儲備可以用多久。結果顯示，約1%人士沒有儲備或已經沒有口罩用，最多的則是有一個月儲備，佔35%，平均可用25日。

另外，以區議會劃分計算以離島居民的口罩儲備最少，平均可用23.7日，其後是黃大仙，錄24.4日。當中黃大仙慈雲西在所有選區中儲備最少，平均僅有20日，其後依次為屯門悅湖、田景及深水埗南昌東。

香港民意研究所名譽總監鍾劍華表示，「口罩指數」可大概了解市民的口罩存量，數據顯示現時仍有不少市民有口罩不足問題，導致在價格高企的情況下仍要排隊搶購，他又預料未來幾個月問題仍然存在，加上政府「做唔到嘢」，之前更出現搶廁紙，情況極之荒謬，希望未來政府有足夠反省能力，幫助市民解決問題。