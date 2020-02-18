疫情肆虐加上社會不穩　訪港旅客料連續兩年下跌

新冠肺炎肆虐，令本已受反修例示威重創的旅遊業更加雪上加霜，旅發局預計訪港旅客將連續兩年報跌。最新數據顯示，本月中單日訪港客量只有3000人次，比零三年沙士單日的10000人次還要低。旅發局主席程鼎一未敢猜測今年訪港旅客的具體數字，只稱較去年差，在種種不明朗因素下，旅客局在十月前也不會攪大型盛事。至於訪客何時回升，程指要視乎社會氣氛，社會不再動盪，才能令旅客有信心重臨香江。

至今仍有47個國家或地區向中國發出旅遊警示或旅遊禁令，當中28個提及香港。去年訪港旅客只有約5600萬人次，按年下跌14%，為2014年以來最低；過夜旅客的人均消費亦下跌12%，只有5820港元。雖然上月下旬訪港旅客有輕微上升，單日有65000人次，但受疫情影響，本月中急跌至只有3000人，目前來往香港航班下跌25%，郵輪船班取消38班次，業界估計2月酒店入住率只有20%。

程鼎一對今年訪港客量感悲觀，因疫情過後，6月又是反修例一周年，之後又有立法會選舉，而且今次疫情並非單在香港發生，亞洲地區亦受影響，他預料疫情過後，亞洲巿場會競爭失去的客源，內地亦會推廣國內遊，外遊人數一定受到影響，而長途客源需要半年時間才回復，再加上今年舉辦奧運，旅客會留家觀看，亦會影響外遊意欲，種種因素均令疫情過後重整旅遊策略增添不明朗因素。

由於不能預計未數月香港的社會情況，程表示，旅發局暫不會舉辦大型盛事，因怕被逼取消。不過，香港國際七人欖球賽延期至10月舉行，旅發局會在於10月及11月推出活動配合。

程認為，疫情過後，香港需要休養生息，重建巿面的氣氛及消費信心，香港穩定才能令遊客有信心重來，若社會仍然出現動盪不安，店舖不時會關閉，旅客有感香港不安全，均會影響旅客訪港的信心。他續指，在疫情前原預計今年訪港客量跌10%，現時則不敢預計。

受修例影響，旅發局去年7月開始暫停海外宣傳及大型活動，今個財政年度有2億港元餘款，旅發局希望在2020/21年度政府再額外增撥資源，而恒常開支則為3.3億港元。旅發局希望5月開始重建香港的旅遊形象，加強對業界的支援，吸引高消費客源，到10月才推出大型活動，展示香港魅力。