鍾南山指武漢仍有人傳人　須區分流感與新冠肺炎病患

新冠肺炎疫情持續擴散。廣東省政府新聞辦周二（18日）舉行新聞發布會，中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山亦有出席。鍾南山指，從目前情況來看，湖北武漢市仍存在人傳人情況，當局必須把正常人和病人分開，同時要清晰分別新冠肺炎病人與流感病人，否則難以阻止疫情蔓延。

鍾南山指，解決新冠肺炎疫情的關鍵仍在武漢市；目前全國確診病例已出現下降趨勢，但8成確診病例、9成死亡病例發生在武漢，反映武漢的人傳人情況仍未停止。他認為，武漢市當局目前需要解決兩個問題，一是把正常人和病人分開，二是新冠肺炎病人和流感病人分開；流感和新冠肺炎在症狀、影像診斷上十分相似，武漢市已用了很大人力財力在醫療診治之上，須把流感病人和新冠肺炎病人區分，否則不能解決問題。

針對有個別病例出現24天「超長潛伏期」，鍾南山表明這並不奇怪。他指出，此前針對1099宗病例研究，大多數潛伏期為2至7天，平均是14天，只有13宗超過14天，其中1宗達24天；惟研究必須「忠實地」寫，大多數和少數都要考慮在內。他又指，核酸檢測準確度很視乎取樣是否合適，正規取樣的檢測準確度很高。

對於新冠肺炎和沙士（SARS）的分別，鍾南山認為，通過屍體病理解剖發現，此次新冠肺炎患者的肺部表現與沙士患者有點不同，沒有嚴重纖維化，肺泡還存在，但是炎症很厲害，且有大量粘液，導致病患呼吸不通順。

在治療方面，鍾南山提及，西藥在實驗室對新冠病毒有效，但相當多西藥在進入人體後無效，中藥則不一樣，部分病患服用中藥後，減少病毒進入細胞，減輕炎症症狀，這為中藥使用提供一些證據。另他提到，武漢生物治理研究所已進行10宗血漿治療，其中6例在兩三天後病毒血症消失，臨床情況有所改善，可見這種療法很有希望，有效且安全。他又指，磷酸氯喹仍算不上特效藥，但有治療效果，副作用不大，值得研究和探討。

在防疫方面，鍾南山以香港青衣長康邨康美樓為例，指保持下水道的通暢極為重要。他提到，必須吸取香港淘大花園在沙士時的教訓，目前已有研究在糞便中檢測出活性病毒，風會把乾涸糞便裏的病毒吹到不同的地方，故必須已保持下水道通暢。

此前有團隊已經在糞便裏發現新冠病毒。新冠病毒並不一定通過消化道傳播感染，而是因為下水道中污染物乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，人們吸入造成感染。他說，這是最合理的解釋。