幼教界停課面臨困境　團體促政府確保物資充足

新冠肺炎持續肆虐，教育局上月宣布全港中小學及幼稚園停課至3月16日，首當其衝的是幼教界，有幼稚園教職員面對被裁員、減薪的困境。教協今(18日)公布早前問卷調查全港幼稚園校長面對的營運艱難，近7成收費幼稚園表示有家長停交學費，其中最嚴重的幼稚園達9成以上家長停交學費；逾7成受訪幼稚園稱難以支付教職員薪金，更有部分表示學校可能面臨倒閉。

教協副會長葉建源表示，收費幼稚園除面臨家長停交學費的危機外，更面對學生退學潮，有6成半收費幼稚園已有學生退學，情況嚴重。因為幼稚園收入減少，大部分學校將無法支付教師和職員的薪酬。葉又指，幼兒衞生意識低，故幼稚園對消毒清潔及口罩等防疫物資有確切需求，在確保學校防疫物資充足前，政府不能要求幼稚園全面復課，惟7成半幼稚園表示採購防疫物資極度困難。

教協建議政府加強支援幼教界，如為不能收足學費的幼稚園補貼損失、維持對幼稚園的資助金額、為學校統籌防疫物資及制定劃一防疫指引。有出席的幼稚園校長梁秀婷表示，一般幼稚園面對防疫物資短缺的困境，又透露她的幼稚園有數百個兒童口罩存貨，若復課後所有學童都需要學校提供口罩，三天內相信便耗盡學校的存貨。