勞顧會料失業率飆至5%　批政府只扶貧沒幫打工仔

新冠肺炎疫情持續，不少商戶生意受損，部分「打工仔」被辭退或強迫放無薪假。勞工顧問委員會勞方代表估計，今日(18日)最新公布的失業率，相信未能反映疫情影響，料今年失業率或將高達5%，建議當局推出措施保障就業扶助弱勢，又批評勞工處沒有像2003年沙士時般作指引，保障僱員免受檢疫而減薪，形容是嚴重倒退。對於政府早前推出防疫基金，委員會批評政策失焦，只是扶貧，卻沒有針對幫助勞工，「好離譜，絕對唔可以收貨」。

委員會指出，現時一年有約3000名外勞輸入本港，當中約8成來自內地，會方認為港府應限制收緊補充勞工計劃，並加強本地空缺配對及再培訓課程，協助失業人士就業或轉業。就內地外勞方面，政府應盡快作出安排，包括來港後是否需接受隔離。

此外，委員會表示，勞工處曾在2003年沙士時，明確指出有薪病假適用於接受隔離令的人員，惟今次疫情中，勞工處卻只呼籲僱主彈性處理相關安排。委員會促請處方盡快透過明確指引保障僱員，並使新冠肺炎列入僱員補償條例下的職業病附表。同時，處方需加強巡查，確保工作場所地方清潔及僱主有提供足夠防護裝備。委員會提醒，若僱主未能提供足夠的口罩等防護裝備，或會觸犯職安條例。

委員會同時建議，政府應帶頭推動減免租金及寬免牌費，並成立以為個人為本的失業援助制度，應對現時愈趨嚴峻的情況。