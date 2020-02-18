破大廈閣樓水貨窩點　檢逾9700件貨物估值逾500萬元

鑑於現時新型冠狀病毒疫情，為進一步遏制水客活動，澳門執法部門持續進行專項及聯合打擊水客行動。日前，透過情報收集及行動部署，於關閘附近一大廈店舖的閣樓內破獲一個收藏水貨窩點，緝獲違法物品達9000多件，估計總貨值超過500萬澳門元，違法者已被依法起訴。

執法部門長期打擊水客活動，加上有關疫情防控工作，減少水客在珠澳兩地不斷往返增加病毒傳播的風險，相關部門除增派人手加強口岸檢查外亦擴大監察範圍。近日，執法部門發現在關閘附近有疑似水客活動的迹象，同時網上流傳周邊某大厦內有水客聚集；經深入調查，發現上述大廈地舖閣樓與大廈內梯間相通，懷疑是收藏水貨的窩點，且不時有疑似水客人士聚集及進出，懷疑正進行不法活動。

經過連日監視及部署，執法部門於周日(16日)傍晚，發現一名男子由上述閣樓離開並前往關閘出境，被關閘海關站關員當場截停及檢查其隨身行李，搜出未申報的化妝品共27件，有人承認貨物由上述閣樓提取，帶出拱北交貨後可收取帶工費用；同一時間，埋伏閣樓外的執法人員截獲企圖離開的一對男女，並在閣樓的3個房間內搜獲大批未具備有效入口申報文件的化妝品及健康食品。經初步徵詢，該男子承認為負責管理及發放貨物的員工。

經調查及點算，海關共扣押9700多件知名品牌化妝品及健康食品，估計總貨值超過500萬澳門元。上述兩名男子因違反《對外貿易法》之相關規定，被海關依法作出起訴，一經判罰，可被科處1000至5萬澳門元罰款，被查獲的貨物亦會歸澳門特別行政區所有。上述兩名男子分別持有外地僱員身份證及澳門居民身份證，年約為25及29歲，而另一女子則持有外地僱員身份證，年約26歲。

鑒於現場為一更改建築結構的閣樓，並將閣樓分間為8個房間，執法人員已將有關現場情況通報工務部門以便作出跟進，同時追查水貨幕後僱主。