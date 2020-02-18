建造界5.7%人冇工開　零售業料迎裁員潮慘過沙士

新冠肺炎疫情影響市道，本地新一季失業率攀升至3.4%，其中建造業為「重災區」，升至5.7%的6年來高位。香港建造業總工會理事長黃平表示，相信5.7%的數字屬保守計算，因其工會會員有至少一半人都「冇工開」，不少建築工人難以維持生計。

黃指，現時情況嚴峻希望政府能施以緩手，如長康邨渠管被指成「播毒」渠道，雖然疫情險峻，仍盼政府能聘請相關建築工人檢查、維修及改裝，消除居民憂慮之餘，更可幫助業界增加工作。

黃又表示，現時不少工地因疫情停工，部分因沒有足夠的防疫保護措施而無法開工，亦有地盤因內地建築材料無法運抵本地已無奈停工。他又指，有不少建築工友農曆新年期間回內地探親，部分人需要隔離，甚至有人至今因內地封城而無法返港工作，亦成為停工原因。他認為若疫情持續，料失業情況會進一步惡化，「一定唔止5.7%」。

至於零售、住宿及膳食服務業失業情況繼續令人關注，合計維持在5.2%，為超過3年來的高位。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，疫情令旅客人數下降，港人亦減少出門消費，零售業飽受衝擊，工會接獲不少從業員表示已在放無薪假，或用大假及勞工假替代。他指若情況持續，假期放至放無可放時，相信會迎來新一輪裁員潮，料屆時會比沙士更嚴重，失業率有機會逐步攀升至8%。