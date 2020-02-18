黎智英不顧疫情又攪局　密會何俊仁李永達陶君行

新冠肺炎疫情擴散，確診個案不斷增加，人心惶惶，市民都盡量避免去人多聚集的地方。但被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的漢奸黎、壹傳媒黎智英就懶理疫情，頻頻與泛民主派攪局。他在今日(18日)中午於其何文田寓所又與同為「叛國禍港四人幫」的民主黨前主席何俊仁(AV仁)，以及因違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月、但緩刑兩年的民主黨前主席李永達(高達)等6名泛民主派人士密會兩小時，難道他們又密謀攪亂檔？

漢奸黎於中午約12時20分從外返回何文田寓所，10分鐘過後，其七人車及一輛白色私家車前後腳抵埗，並直接駛寓所的停車場，隔住門外大閘約略見到有3名「口罩男」行出七人車，而私家車亦有3名口罩男落車，合共6人步入黎的寓所。

密會約兩小時後，大概下午2時30分，七人車先行離開，相隔數分鐘後，白色私家車亦駛離漢奸黎寓所，當時見到戴上口罩的社民連前主席陶君行揸車，而車上另有兩名「口罩男」。及後，七人車駛到旺角警署外，見到戴上口罩的AV仁、高達及一名戴黑色眼鏡框的男子落車，之後3人分道揚鑣，AV仁與高達轉搭港鐵，而戴黑色眼鏡框的男子則徒步往彌敦道方向離開。

漢奸黎於上周六(15日)亦與同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘(李漢奸)和有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，以及公民黨前主席余若薇等該黨多名成員，於柴灣一間私房菜館密會，而之前亦曾與李漢奸、AV仁、高達及社民連副主席黃浩銘等人在其寓所密會。在疫情不受控的情況下，仍如此頻密攪局，是否又諗計想攪亂香港？