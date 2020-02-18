學者指樓市辣招鎖死供應　促把握契機撤辣

反修例風波重挫經濟，加上新冠肺炎夾擊，住宅物業成交量慘淡，未來勢必進入樓市冰河時期，但政府自2010年起為遏抑樓市升勢，不斷增加「辣招」，如今即使樓市有下行趨勢，仍採取不作為態度。多名學者指出樓價一直居高不下，與「辣招」副作用有關，業主不願放盤變相鎖死市場，令供應量減少，促請政府把握樓市下行契機「撤辣」，相信可以增加市場供應，協助市民上車。

樓市過去10年不斷飆升，小市民上車「難過登天」，港府2010年首度引入額外印花稅，單位兩年內轉售須按持貨年期繳付樓價5至15%稅款，並於2012年10月實施加強版，轉讓限制年期增至3年，稅率升到10至20%，並新增買家印花稅，非本地或以公司名義入市的買家，須支付樓價15%的稅項。惟「辣招」無助遏抑樓市，2013年2月增設雙倍印花稅，提升非首置人士的印花稅比率；2016年再度提升印花稅，購買第2間物業的買家或公司名義名家，稅率劃一調升至15%。

香港中文大學經濟學系副教授，劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，本地設立的樓市「辣招」過多，認為副作用大於作用，「辣招」應一律撤走，因任何辣招均會鎖死市場，「好多業主想走都走唔到，驚走咗買唔番，變相影響流轉」。他又指，「辣招」增加業主交易成本，業主不願離場，導致樓價一直高企。他指出政府一旦全面「撤辣」，相信會大大增加市場供應，個別樓盤價格有機會下降一成。過去港府不斷加辣的措施令庫房收益不少，他認為政府一直不願「撤辣」或與稅務收益有關，但犧牲市民上車機會。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授亦贊同「撤辣」，認為「辣招」將市場扭曲，間接將樓盤供應鎖死，業主亦很怕放盤。因現時「辣招」下，業主購入物業後如在3年內轉售，需要繳交額外印花稅，變相樓盤鎖死3年，影響流動性。他認為現時樓市交投低，短期樓價上升的機會低，現時「撤辣」較為說得過，亦可增加二手供應，對交投及首置上車市民均有幫助。