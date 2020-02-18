2新冠肺炎病人出院　包括鑽石公主號80歲確診老翁

新冠肺炎疫情襲港約1個月，今(18日)再有2名確診病人康復出院，分別是第6宗個案的47歲男病人，以及第14宗個案的80歲老翁，據悉，該名老翁就是曾乘搭「鑽石公主號」郵輪、返港後確診新冠肺炎的個案。連同上述兩宗個案，本地至今共有4名病人康復出院。

第14宗個案的80歲老翁居於新界葵涌邨綠葵樓，過往健康良好。他自上月19日起出現咳嗽，1月30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，入院接受隔離治療，並轉送瑪嘉烈醫院。

該名老翁於上月10日經羅湖口岸到內地逗留數小時。他於1月17日乘飛機由香港前往日本東京、1月20日在日本橫濱上船乘坐「鑽石公主號」郵輪，並於1月25日抵達香港啟德郵輪碼頭。換言之，他於日本時已發病，回港隔離治療住院20日後，今康復出院。

至於第14宗個案的47歲男病人，他於湖北省武漢市工作，1月20日發燒後，翌日到武漢市一醫院求醫，同日退燒。他又於1月23日乘車到咸寧市，轉乘高鐵由咸寧到深圳北，再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站，返回北角建華街宇宙閣寓所。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在武漢市武昌區白沙洲一菜市場工作。