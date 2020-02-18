議員倡設綠色通道送藥　建通訊群組聯繫滯湖北港人

新冠肺炎肆虐全球，重災區湖北封城後，逾2200名滯留湖北港人歸家無期，更要面對斷藥危機。有政黨今日(18日)約見政制及內地事務局局長聶德權，指滯留者中有懷孕逾7個月的孕婦及多位長者急需藥物補給，亦有在農村隔離的港人因缺乏燃料出外購糧，只能靠即食麵度日。議員促政府盡快設立綠色通道運送藥物及日用品予當地港人，並與他們建立微信群組，方便提供協助及發放資訊。

工聯會截至昨日(17日)已收到逾百宗、涉近230名滯留湖北港人的求助。求助者家屬邱先生指，妻子因奔喪而滯留湖北，雖然居住上暫未有問題，惟在糧食方面只能購得蔬菜，加上被迫停工對經濟感憂慮，希望政府盡快支援。

議員麥美娟指，滯留湖北港人分散在各個城市，交通上有技術限制，建議政府按滯留者的年齡及身體狀況，分批次接送回港。她又引述求助者指，香港駐武漢辦事處的電話長期無人接聽，如同求助無門。她希望政府建立微信群組或利用其他科技，方便當地港人互傳資訊並聯繫政府，加快處理速度。

議員陸頌雄指，滯留湖北工人急需口罩、緊急藥物及奶粉，希望政府設立綠色通道為其提供補給。他指工會目前正在整理求助資料，完成後會交政府進一步跟進。