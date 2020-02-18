法援資產限額擬上調逾30%　低於42萬可申請

《法律援助條例》訂明，財務資源不超過指定金額的人士可申請法援，令提出訴訟及抗辯的人不會因缺乏經濟能力而無法尋求公義。根據立法會文件，政府已完成相關的新一輪周年檢討工作，在參照丙類消費物價指數後，考慮到訴訟成本上升，以及幫助依賴積蓄生活而無固定收入的年長申請人，計劃將財務資格限額上調逾30%。

現時申請人每年可動用收入及可動用資產總和不超過307,130港元，經濟上已符合申請普通法律援助計劃，而輔助計劃的相應上限則約為153.5萬港元。

根據司法及法律事務委員會向立法會提交的最新文件，政府已完成周年檢討工作，因應參照期內的丙類消費物價指數錄得升幅，加上訴訟成本的升幅高於自2011年以來一般物價變動的累積升幅，建議將財務資格限額相應上調，建議普通計劃的財務資格限額增至420,400港元。

至於輔助計劃，除了因應訴訟成本相比物價變動的升幅外，為了幫助財務資源僅高於現時資格限額的「夾心階層」申請人，特別是依賴積蓄生活而無固定收入的年長申請人，建議輔助計劃的財務資格限額增至2,102,200港元。