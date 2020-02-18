鄧炳強與友人共膳　政界轟郭榮鏗抽水無理取鬧

警務處處長鄧炳強與一眾同袍於周日(16日)晚上與明星足球隊共膳，結果被人大做文章，公民黨議員郭榮鏗更指鄧是向明星足球隊擦鞋，不宜任處長。有議員及時事評論員均指鄧以私人時間與朋友飯聚有何問題，批評郭榮鏗只許周官放火，不許百姓點燈，過去曾多次到美國與當地政界人士會面，又登門拜訪漢奸黎，「咁係咪又代表佢向西方政要同黎智英擦鞋呀？」認為郭榮鏗不適合做議員。

議員葛珮帆指，鄧炳強與同袍是以私人時間與朋友共膳，但郭榮鏗等人卻小題大做，惡意抹黑警隊，無限上綱上線，以「莫須有」罪名加諸鄧炳強身上，是完全無理取鬧，她反問郭榮鏗過去曾多次到美國向當地政要「唱衰香港」，又到訪黎智英家中，「咁又算唔算擦鞋呀，咁係唔係只許周官放火，不許百姓點燈呀？」

時事評論員陳雲生亦指，郭榮鏗簡直歪理連篇，「唔通鄧炳強無人權？以私人時間與朋友之間往來都唔得呀？民主派班人夠成日去外國告洋狀！」陳又謂：「我都想問吓佢哋成日同黎智英食飯，究竟邊個埋單？係咪去擦鞋？」