曾國衞料鑽石公主號港人或分批返港 不排除增派包機

曾國衞昨日到日本，安排在鑽石公主號滯留的港人回港。

300多名港人至今繼續在鑽石公主號郵輪滯留及接受隔離，入境處處長曾國衞昨日(17日)帶領先遣部隊率先前往日本，料最快可於明日(19日)安排首批滯留港人回港。曾國衞今日(18日)傍晚表示，今次行動共有60多名人員到日本處理，現時最大挑戰是日方在乘客完成隔離後再要進行檢疫測試，必須符合陰性才能離開，惟現時未知人數。

曾強調，最希望明晚將所有港人帶回香港，而明晚至少會有一班機離開，相信會於半夜開出，「我要求船公司加快落船，盡快上巴士往機場，再簡化出境程序」。若未能全部人帶走，乘客亦會分批離開，最遲於後日(20日)出發。

曾表示已透過外交部和中國駐日大使要求優先對港人作檢測工作，但日方至今未能回應，故估計分批回港機會不少，「分批都唔會隔好多日，兩班機係一定，有需要會再增加」，但會要求日方今晚將名單告知。

對於能否明日帶走所有人，曾指，日方公布後日會完成檢測，並安排落船，相信即使分批離開，最遲都是後日可以走。他估計有數十人因確診而未能返港，對港府安排造成難度，但實質數字需待日方交代，又指即使包機離開，入境處都會安排人員繼續留日支援確診港人。

保安局副局長區志光表示，今日與中國駐日大使館職員會面，講解工作內容，獲對方指會全力配合協助，其後再與船公司會談，原定會議有日本厚生勞動省官員講解現時船上乘客名單、檢疫及測試，但對方未有出席，令他們未能掌握資料，使進度變慢。