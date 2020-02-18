政Whats噏：鉛水風波主角林天星　任西九委員會成員

退休高官唔愁無出路！政府近年最鍾意委任前高官出任公職，覺得佢哋經驗豐富唔好嘥，但西九文化區管理局董事局今日(18日)就公布，委任喺2015年爆出公共屋邨鉛水風波醜聞嘅主角、水務署前署長林天星做發展委員會嘅增選成員。

林當年被獨立調查報告批評「專業不足」同「固執己見」，但就堅拒問責落台，後來仲「全身而退」攞埋長俸退休，去年更獲委任做海洋公園董事，不過佢上任唔夠1年，海洋公園就因新冠肺炎疫情嚴峻而暫停開放，認真「唔老黎」。今次林加入西九嘅發展委員會，唔知會唔會繼續陀衰家呢？

西九文化區管理局董事局今日公布委任轄下委員會成員名單，其中發展委員會有兩名新成員，分別係發展局前局長馬紹祥同林天星，任期由本月3日至今年12月31日。

管理局董事局主席話，相信憑住新成員喺唔同範疇嘅經驗同專業知識，西九文化區就會發展成世界首屈一指嘅綜合藝術文化樞紐。講到專業，佢就曾被食水含鉛超標調查委員會報告批評係「專業不足」喎！

2017年底退休嘅林天星喺擔任水務署署長嘅4年期間，爆出公共屋邨食水含鉛事件，調查報告唔止批評一眾持份者集體失職，更炮轟林喺水質科學方面嘅專業知識不足，而且一意孤行，無採取較佳嘅水質取樣方法。雖然事後好多聲音要求涉事官員下台，但林僅就事件道歉，未有請辭。時任政務司司長林鄭月娥就話，睇唔到有個別官員要就鉛水事件負責，仲讚林天星喺任內提升咗食水安全，成件事認真諷刺。

西九文化區工程超支嚴重，被形容係無底深潭，更有地盤出現構築物傾斜同水浸迹象，林天星當年鉛水事件搞到一鑊泡，去到海洋公園做董事又咁啱撞正疫情要閉園，今次佢主力參與西九文化區嘅發展事務，真係唔知嚟緊會變成點嘞！