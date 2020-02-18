警隊不點名批《蘋果日報》　指發信只為澄清失實信息

警方今晚再在facebook指，社會上充斥着偏頗、失實及虛假的訊息，煽動仇恨，分化警隊與市民關係。

警方今晚(18日)發出新聞稿，不點名批評《蘋果日報》，指就今日一份本地中文報章指警方發信威嚇該傳媒機構，警方強調發信的目的，只是希望說出事實，並讓有關傳媒機構了解警方的工作及警隊的關注。強調警方絕對尊重言論自由及新聞自由，同時亦有責任向公眾解釋事實，以免市民誤解警方的工作。

警方今晚再在facebook指，社會上充斥着偏頗、失實及虛假的訊息，煽動仇恨，分化警隊與市民關係，令社會變得兩極化。

以本月８日晚上為例，有暴徒以悼念為由，集結於將軍澳尚德邨一帶，直播清楚看到暴徒掟單車、掟卡板及雪糕筒，破壞交通燈，用磚頭掟向警務人員、警車，甚至縱火，警察到場執法，至翌日，有傳媒以1000字報道，9成9篇幅是指警方使用武力制服被捕人，只有一句交代暴徒堵路，完全沒有提及破壞詳情。而從警隊facebook顯示的圖片，該傳媒正是《蘋果日報》。

警方指，於示威現場，往往是有人犯法，警方才執法，當暴徒掟汽油彈、堵路，警方必須果斷執法，當有假消息，警方有責任要澄清，以免普羅大眾被誤導被煽動，警方有責任說出事實，維護公眾知情權。但別有用心的人的罔顧公眾知情權，用偏頗報道誤導市民，煽動仇警，分化社會，目的是打擊警隊的公信力，影響警方的執法能力。

警方指，在現今世代，資訊廉價，真相才是無價，對違法活動從來絕不容忍，對失實流言亦絕不接受。警方強調，絕對尊重言論自由及新聞自由，同時亦有責任向公眾解釋事實，以免市民誤解警方的工作。